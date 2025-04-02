Москва, 2 апреля, 2025, 04:37 — ИА Регнум. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал новость телеканала CNN о том, что на этой неделе планируется его визит в Вашингтон.

Kremlin Pool/Global Look Press Глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Декабрь 2021 года

«Вероятно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами», — написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter).

При этом Дмитриев отметил, что улучшение отношений между Россией и США, возможно, является именно тем, в чем нуждается мир для устойчивой глобальной безопасности.

Ранее CNN сообщил, что Дмитриев посетит на этой неделе Вашингтон, где встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. По данным телеканала, власти США ради визита Дмитриева временно сняли с него санкции для выдачи визы. При этом представитель Госдепартамента сообщил CNN, что «визовая информация является конфиденциальной в соответствии с законодательством США», поэтому они «не могут комментировать отдельные визовые случаи».

Телеканал также обратился за комментарием в министерство финансов США, однако ведомство отклонило запрос.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает контакты с США по вопросу об урегулировании конфликта на Украине, и это очень сложный вопрос. До этого представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин по-прежнему остается открытым для диалога с американским коллегой.