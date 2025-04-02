Вашингтон, 2 апреля, 2025, 04:18 — ИА Регнум. Глава министерства юстиции США и генпрокурор Пэм Бонди потребует смертной казни для Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главы крупнейшей страховой компании страны UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом 1 апреля сообщается в заявлении главы минюста США, опубликованном на сайте ведомства.

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Как пояснила Бонди, Томпсон был не только невинным человеком, но и отцом двоих маленьких детей. Само же преступление, по словам главы минюста, носило преднамеренный характер, при этом было совершено хладнокровно, и оно «потрясло Америку».

«После тщательного рассмотрения я поручила федеральным прокурорам добиваться смертной казни в этом случае», — отметила Бонди.

Отмечается, что решение принято в рамках реализации программы президента США Дональда Трампа по прекращению насильственных преступлений и возвращению безопасности в США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 50-летнего Томпсона убили 4 декабря в Нью-Йорке возле входа в отель на Манхэттене. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии с огнестрельной раной в районе груди, однако его жизнь спасти не удалось. По словам свидетелей преступления, стрелял белый мужчина, который перед преступлением «слонялся» неподалеку от отеля, а затем, сделав выстрел, скрылся на велосипеде.

Телеканал ABC News 5 декабря сообщил, что на месте убийства главы страховой компании UnitedHealthcare нашли подписанные гильзы. На них было написано «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose).

10 декабря прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения Луиджи Манджоне, который был задержан по подозрению в убийстве генерального директора крупной американской страховой компании UnitedHealthcare.