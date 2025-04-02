Белград, 2 апреля, 2025, 04:10 — ИА Регнум. Помощь Советского Союза в освобождении Сербии была ограничена, сербская армия самостоятельно освободила Югославию от немецкой оккупации. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич.

Soeren Stache/Global Look Press Президент Сербии Александр Вучич

«Мы заплатили большую цену <…> мы получали ограниченную помощь от Красной Армии, но основой была наша армия», — заявил сербский президент в интервью блогеру Марио Науфалу на YouTube.

По словам Вучича, Сербия сильно пострадала от нацистов и хорватских усташей, действиях которых были геноцидом сербского народа.

«Сербы много страдали, особенно к западу от реки Динина, когда там были нацисты, они убили сотни тысяч сербов, и это был настоящий геноцид, но (факт геноцида. — Прим. ред.) никогда никогда не принимался нашими соседями», — добавил Вучич.

Красная Армия сыграла ключевую роль в освобождении Балкан от нацистской оккупации в 1944–1945 годах. В ходе Белградской операции (сентябрь–октябрь 1944) войска 3-го Украинского фронта под командованием маршала Фёдора Толбухина совместно с югославскими партизанами Иосипа Броз Тито освободили Сербию, включая Белград, от нацистов. Операция началась 28 сентября и завершилась 20 октября 1944 года, став, по мнению историков, переломным моментом в борьбе за Балканы. Вклад Красной Армии позволил Югославии восстановить независимость, а Сербия избежала дальнейшего разорения. Советский Союз потерял около 35 тысяч солдат погибшими, раненными и пропавшими без вести в ходе этих операций.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин сообщил, что российский лидер Владимир Путин 9 мая проведет в Москве переговоры со своим коллегой из Сербии Александром Вучичем. В ходе своего визита в Сербию Орешкин уточнил, что 2025 год является важным годом, так как будет отмечаться 80-летие Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, а в ноябре в Белграде отмечали 80 лет со дня освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

До этого, 22 марта, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказал, что Россия пригласила Сербию принять участие в предстоящей международной встрече по безопасности под эгидой СБ. Он заявил об этом в ходе беседы с сербским вице-премьером Александром Вулиным.

Ранее, 7 марта, Путин и Вучич обсудили по телефону укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией. Они также рассмотрели практические вопросы сотрудничества в различных областях, в первую очередь — в сфере энергетики.