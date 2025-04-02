Вашингтон, 2 апреля, 2025, 03:49 — ИА Регнум. Американский сенатор-демократ из штата Нью-Джерси Кори Букер выступил в сенате с рекордной по продолжительности речью против повестки администрации президента США Дональда Трампа. Об этом 1 апреля сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Отмечается, что своё выступление сенатор начал в 19:00 местного времени 31 марта, а закончил в 20:05 по местному времени 1 апреля. Таким образом, речь Букера продолжалась 25 часов, при этом 55-летний законодатель не отлучался с трибуны. Коллеги-демократы поддерживали его, задавая вопросы по ходу выступления.

В своем выступлении Букер подверг критике сокращения, затрагивающие сотрудников социальных служб, которые проводит департамент эффективности госуправления США (DOGE) под руководством Илона Маска. В целом речь сенатора представляла собой обширную критику политики Трампа.

В конце своей речи Букер поблагодарил персонал сената, который целые сутки продержали в зале заседаний.

Отмечается, что протестное выступление сенатора не помешает продвижению своей повестки республиканцам, так как у партии большинство мандатов в обеих палатах конгресса США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что против администрации президента США Трампа с момента его инаугурации 20 января было подано более 150 судебных исков. Большая часть исков оспаривает решения администрации Трампа в миграционной политике. Помимо этого, авторами исков являются госслужащие, потерявшие работу после масштабных сокращений в рамках дебюрократизации, проводимой Трампом.

В феврале прокуроры 14 американских штатов подали федеральные иски против Трампа и миллиардера Илона Маска по обвинению в нарушении конституции страны. Возмущение группы штатов вызвал тот факт, что Трамп официально не назначал Маска на пост главы DOGE и что американский сенат также не утверждал его кандидатуру, тем не менее бизнесмен имеет «безграничную и неконтролируемую» власть в стране.