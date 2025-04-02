Вашингтон, 2 апреля, 2025, 03:30 — ИА Регнум. Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к канадцу Уэйну Гретцки в рейтинге лучших бомбардиров регулярных сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократив разрыв до трех шайб.

Nhl.com Александр Овечкин

В игре против «Бостон Брюинз» 39-летний нападающий забросил очередной гол, увеличив свой суммарный результат до 891 шайбы. Овечкин удерживает вторую позицию среди снайперов за всю историю лиги.

Лидером остается Гретцки — канадец записал на свой счет 894 гола за 1487 встреч.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 марта Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Баффало Сейбрз». Этим он сократил отставание от рекорда Гретцки до четырех голов. При этом состоявшаяся на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне встреча закончилась победой гостей со счетом 8:5.

НХЛ 31 декабря добавила на логотипы своих страниц в соцсетях изображение Овечкина. Лига посвятила свои логотипы исторической гонке россиянина за рекордом Гретцки.

Позднее в этот же день стало известно, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн хочет присутствовать на матче, где Овечкин побьет рекорд Гретцки. Ранее, 23 марта, в НХЛ сообщили, что лига собирается ограничить церемонию празднования рекордного гола российского форварда «Кэпиталз» семью минутами.