Нейпьидо, 2 апреля, 2025, 03:20 — ИА Регнум. Гражданин России пропал без вести после мощного землетрясения, которое произошло в Мьянме. Об этом 1 апреля сообщает местное агентство Khit Thit Media.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Уточняется, что мужчина работал учителем иностранного языка в средней школе в Мандалае. Вместе с ним пропали четверо его коллег, из них трое граждан ЮАР и один гражданин Филиппин.

«Иностранные преподаватели пропали после обрушения виллы на 20 квартир. Уже 70 часов о них не было никаких новостей», — рассказал агентству представитель администрации школы.

В Мандалай направится сотрудник посольства России в Мьянме, чтобы выяснить судьбу российских граждан, которые могли оказаться в зоне землетрясения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники МЧС России отработали 18 точек на месте разрушений в Мандалае. Спасатели также планируют провести спасательные работы после землетрясения за пределами города. Кроме того, 1 апреля аэромобильный госпиталь МЧС России начал прием первых пострадавших в Мандалае. В нём более 20 врачей оказывают квалифицированную медицинскую помощь нуждающимся.

28 марта на территории Мьянмы произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от второго по величине города Мьянмы — Мандалая. За первым землетрясением последовало второе магнитудой 6,4.

По данным на 1 апреля, количество погибших превысило 2,7 тыс. человек, 4,5 тыс. получили травмы различной степени тяжести. 441 человек числится пропавшим без вести.

По указанию президента России Владимира Путина в Мьянму были направлены два самолета МЧС РФ со сводным отрядом из 120 спасателей. Позже МЧС России направило в пострадавшую от землетрясений Мьянму еще два спецборта Ил-76 с 95 спасателями на борту. В состав команды вошли и кинологические расчеты, и медицинские работники. Специалисты из РФ будут работать в наиболее пострадавших районах.