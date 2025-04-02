Хельсинки, 2 апреля, 2025, 03:09 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился за разъяснениями к руководству Финляндии в связи с закрытием финско-российской границы. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

«Девять человек русского происхождения, проживающих в Финляндии, подали жалобу в ЕСПЧ. По мнению заявителей, закрытие восточной границы нарушает их права человека во многих отношениях, поскольку поездки между Финляндией и Россией являются важной частью их жизни», — сказано в публикации.

Основанием для жалоб стали нарушения прав тех, у кого есть родственники в России, а также невозможность попасть на территорию РФ для получения пенсии.

Ранее газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники писала, что обсуждение открытия границы с Россией будет возможным не ранее конца 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией 14 декабря 2023 года. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу. Финские пограничники пропускали иностранцев, но Хельсинки обвинили в проблемах с нелегальной миграцией российскую сторону.

Президент Финляндии Александр Стубб в январе 2025 года заявил, что пока не видит возможности открыть границу с РФ.

31 марта Стубб заявил, что Хельсинки нужно морально готовиться к тому, что отношения с Москвой со временем начнут восстанавливаться. Россия всегда будет соседом Финляндии, и это неотменяемый факт, подчеркнул он.

1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова Стубба, заявив, что Москва положительно оценивает его слова о необходимости готовиться к восстановлению отношений.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с ИА Регнум отметил, что заявления Стубба — это сигнал в никуда, потому что в действительности тенденция на восстановление диалога никак не проявляется. Он подчеркнул, что если бы были какие-то позитивные настроения, то это бы проявилось в том, что на территории Финляндии не разворачивались бы силы НАТО, не приводились бы в готовое состояние аэродромы поблизости к границе с РФ, не проводились бы там учения.