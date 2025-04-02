Москва, 2 апреля, 2025, 03:02 — ИА Регнум. Финансовую схему с накруткой кешбэка, благодаря которой покупатели возвращают по полной стоимости товар, а себе оставляют кешбэк, призвал пресечь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Аксаков

«Вполне возможно, что законодательно мы уже весной соответствующие предложения внесем по крайней мере. Мы планируем изучить эту ситуацию и определить вариант, в том числе и возможен законодательный», — пояснил Аксаков в беседе с «РИА Новости».

Аксаков уточнил, что сейчас технологии позволяют отследить тех, кто злоупотребляет кешбэком от банков, и пресечь такое злоупотребление. В качестве борьбы с такой схемой поможет запрет рекламы, которая распространяет информацию о накрутке кешбэка.

При этом, по мнению Аксакова, вариант с полной отменой кешбэка вряд ли поможет, так как организации будут искать другие способы привлечения клиентов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские банки намерены усилить борьбу с клиентами, использующими мошеннические схемы для получения кешбэка. Ассоциация банков России (АБР) обратилась к Роскомнадзору с предложением о противодействии подобным мошенникам. Банки предложили создать общую базу данных таких клиентов-фродеров. Кроме того, кредитные организации хотят блокировать сайты с инструкциями по получению кешбэка, из-за которых клиенты начинают злоупотреблять возвратами товаров, получая за них кешбэк.