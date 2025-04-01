Вашингтон, 2 апреля, 2025, 02:37 — ИА Регнум. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посетит на этой неделе Вашингтон, где встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом 1 апреля сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Roman Naumov/Global Look Press Кирилл Дмитриев. Март 2025 года

«Ожидается, что высокопоставленный российский переговорщик Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с высокопоставленным чиновником Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец военному конфликту на Украине», — говорится в публикации со ссылкой на неназванного чиновника и двум другим источникам, знакомым с планам организации визита.

По данным CNN, власти США ради визита Дмитриева временно сняли с него санкции для выдачи визы. При этом представитель Госдепартамента сообщил CNN, что «визовая информация является конфиденциальной в соответствии с законодательством США», поэтому они «не могут комментировать отдельные визовые случаи».

Телеканал также обратился за комментарием в минфин США, однако ведомство отклонил запрос. Комментировать отказался и представитель главы РФПИ.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге сообщила, что США активно контактируют с Россией и Украиной по вопросам урегулирования конфликта. Левитт добавила, что Трамп лично вовлечен в эту работу каждый день.

31 марта Трамп заявил, что США ожидают от президента России Владимира Путина согласия на заключение договора по урегулированию военного конфликта на Украине.

1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает контакты с США по вопросу об урегулировании конфликта на Украине, и это очень сложный вопрос. До этого представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер по-прежнему остается открытым для диалога с американским коллегой.