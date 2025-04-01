Курск, 2 апреля, 2025, 02:10 — ИА Регнум. В Курске в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА многоквартирный дом получил повреждения. Об этом в ночь на 2 апреля сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Telegram-канал Александра Хинштейна

«В результате атаки вражеских беспилотников на Курск есть повреждения многоквартирного дома в центре города. К счастью, пострадавших нет — за медицинской помощью никто не обращался», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

По информации Хинштейна, обломки сбитого БПЛА вместе с двигателем упали на крышу дома по улице Чехова. Власти решили отселить 60 жителей подъезда пострадавшего дома на время работы пиротехников.

На месте ЧП прибыли дежурные службы и сотрудники МЧС. Нуждающимся оказывается помощь. Вместе с этим Хинштейн подчеркнул, что работа противовоздушной обороны (ПВО) в области продолжается, и призвал курян соблюдать спокойствие и не пренебрегать мерами безопасности.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 апреля украинские беспилотники атаковали Таганрог, два многоквартирных дома получили повреждения. Один беспилотник застрял на деревьях. На место атаки выехали дежурные оперативные службы. Пострадали два человека. У них выявили легкие ранения: ожоги и порезы. Им оказывают помощь. Погибших нет.

Из-за атаки в городе был введен режим ЧС. К настоящему времени из дома по ул. Л. Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей. Здание решили не отключать от коммуникаций. Помимо этого, специалисты пришли к выводу, что несущие конструкции здания не пострадали. Прокуратура Ростовской области сообщила, что ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА и оказание им помощи.