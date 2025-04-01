Вашингтон, 2 апреля, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа думает о возможности ввести «агрессивные санкции» против так называемого «теневого флота» России. Об этом 1 апреля со ссылкой на источники заявила журналист американского телеканала Fox News Джеки Хейнрич.

Li Jianguo/Global Look Press

«Администрация рассматривает применение агрессивных санкций, в том числе против российского «теневого флота», — написала Хейнрич в соцсети Х (бывший Twitter).

По данным ее источников, Вашингтон также может ввести запрет на проход судов с нефтью из РФ по Балтийскому морю. Как утверждает Хейнрич, администрация Трампа оценивает эффективность уже принятых ограничений против России «на 3 из 10».

Как передавало ИА Регнум, в этот же день группа из 50 американских сенаторов заявила о готовности ужесточить санкции против России, если Москва откажется от участия в мирном урегулировании украинского конфликта. Проект закона о санкциях подразумевает введение пошлин в 500% для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

30 марта Трамп заявил, что готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если сочтет Россию виновной в срыве сделки по урегулированию украинского кризиса. По его словам, пошлины на нефть в этом случае составят от 25 до 50%.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта отметил, что Запад ввел против страны уже 28 595 санкций. Глава государства при этом призвал не рассчитывать, что будет ослабление экономического давления. Российский лидер неоднократно указывал на то, что Запад считал, что его санкции должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Глава государства также отмечал, что вопреки санкционным мерам недружественных стран экономика РФ демонстрирует рост.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ИА Регнум отметил, что угрозы Трампа ввести новые пошлины на российскую нефть не отличаются от его угроз другим странам. Но американский лидер в своих действиях учитывает то, какая будет ответная реакция, и он не всегда поступает так, как говорит.

18 марта глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что отечественная промышленность адаптировалась к санкциям Запада и переориентировала экспортные потоки. Он уточнил, что иностранный бизнес покинул различные сегменты, включая наиболее высокотехнологичные, и для их освоения нужно больше времени — на разработку и выход в серийное производство.

Позднее в этот же день Путин назвал санкции Запада механизмом системного стратегического давления на Россию. При этом он уточнил, что санкционные меры оказались катализатором позитивных структурных изменений в отечественной экономике.