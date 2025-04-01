Москва, 2 апреля, 2025, 01:32 — ИА Регнум. Среднестатистическим должником по кредитам в России является женатый мужчина от 30 до 45 лет, без жилья, автомобиля и постоянного дохода. Такое заявление сделал 1 апреля директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов на заседании комитета Совета Федерации, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум Кредит

Как отметил Аристов, распространено стереотипное мнение, что должниками по кредитам чаще становятся пенсионеры, однако это не так.

«Это, например, мужчина 30-45 лет, который не имеет периодического дохода, который не имеет транспортного средства, в основном не имеет жилого помещения, женатый, с одним ребенком, пользуется средствами мобильной связи, не имеет документа, удостоверяющего личность гражданина за пределами РФ. То есть инструмент ограничения на выезд (за рубеж) на него в принципе не действует», — пояснил Аристов.

По словам главы ФССП, основным источником погашения кредита среднестатистического должника является периодический доход либо накопленные деньги на счетах.

Аристов призвал повышать финансовую грамотность населения, чтобы граждане учились ответственности за свою судьбу и судьбу своей семьи. По словам главы ФССП, пока человек не научится ответственности, в борьбе с закредитованностью населения не помогут никакие улучшения законодательства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самозапрет на кредиты за первый месяц работы сервиса на портале «Госуслуги» установили 7,94 млн россиян. В пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ) уточнили, что 7,2 млн человек выбрали полный запрет на кредиты. Больше всего самозапретов установили москвичи — 962 тыс. человек воспользовались услугой.