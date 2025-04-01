Таганрог, Ростовская область, 2 апреля, 2025, 01:10 — ИА Регнум. Украинский беспилотник застрял на деревьях рядом с жилым домом в Таганроге. Об этом вечером 1 апреля сообщила глава города Светлана Камбулова.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«На территории города произошла чрезвычайная ситуация. По трем адресам был прилет БПЛА. На месте работаю специализированная службу. По адресу 1-й Новый беспилотник завис на деревьях, находится на расстоянии от жилых помещений 300 метров, угрозы жизни нет», — сообщила глава города в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

По адресу Ленина, 147 беспилотник упал на гаражи рядом с многоквартирным домом. Территорию оцепили. Кроме этого, на ул. Л. Чайкиной, 57 выбиты окна у некоторых квартир. Всем владельцам пострадавших квартир будет оказана помощь, отметила Камбулова.

По информации местного издания 161.Ru, в Таганрог были направлены силы спецподразделений из Ростова-на-Дону для «режима охраны и безопасности». Автомобилистам рекомендуют не подъезжать к городу.

Вместе с этим прокуратура Ростовской области сообщила, что ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА и оказание им помощи.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 апреля украинские беспилотники вечером 1 апреля атаковали Таганрог, два многоквартирных дома получили повреждения. На место атаки выехали дежурные оперативные службы. Пострадали два человека. У них выявили легкие ранения: ожоги и порезы. Им оказывают помощь. Погибших нет.

Из-за атаки в городе был введен режим ЧС. К настоящему времени из дома по ул. Л. Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей. Здание решили не отключать от коммуникаций. Помимо этого, специалисты пришли к выводу, что несущие конструкции здания не пострадали. Жильцы дома смогут вернуться в свои квартиры только после