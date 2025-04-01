Украинский беспилотник застрял на деревьях рядом с жилым домом в Таганроге
Таганрог, Ростовская область, 2 апреля, 2025, 01:10 — ИА Регнум. Украинский беспилотник застрял на деревьях рядом с жилым домом в Таганроге. Об этом вечером 1 апреля сообщила глава города Светлана Камбулова.
«На территории города произошла чрезвычайная ситуация. По трем адресам был прилет БПЛА. На месте работаю специализированная службу. По адресу 1-й Новый беспилотник завис на деревьях, находится на расстоянии от жилых помещений 300 метров, угрозы жизни нет», — сообщила глава города в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.
По адресу Ленина, 147 беспилотник упал на гаражи рядом с многоквартирным домом. Территорию оцепили. Кроме этого, на ул. Л. Чайкиной, 57 выбиты окна у некоторых квартир. Всем владельцам пострадавших квартир будет оказана помощь, отметила Камбулова.
По информации местного издания 161.Ru, в Таганрог были направлены силы спецподразделений из Ростова-на-Дону для «режима охраны и безопасности». Автомобилистам рекомендуют не подъезжать к городу.
Вместе с этим прокуратура Ростовской области сообщила, что ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА и оказание им помощи.
Как передавало ИА Регнум, вечером 1 апреля украинские беспилотники вечером 1 апреля атаковали Таганрог, два многоквартирных дома получили повреждения. На место атаки выехали дежурные оперативные службы. Пострадали два человека. У них выявили легкие ранения: ожоги и порезы. Им оказывают помощь. Погибших нет.
Из-за атаки в городе был введен режим ЧС. К настоящему времени из дома по ул. Л. Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей. Здание решили не отключать от коммуникаций. Помимо этого, специалисты пришли к выводу, что несущие конструкции здания не пострадали. Жильцы дома смогут вернуться в свои квартиры только после