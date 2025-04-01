Техас, США, 2 апреля, 2025, 00:59 — ИА Регнум. Число случаев заболевания корью достигло 422 в американском штате Техас. Об этом 1 апреля сообщает агентство Reuters.

Cdc.gov Вирус кори (электронная микрофотография)

Первые случаи заболевания выявлены в январе в округе Гейнс, а за последние пять дней выявлено 22 случая заболевания. По данным властей штата, практически все заболевшие не были вакцинированы от кори. Однако зафиксированы четыре случая заболевания у граждан, полностью прошедших вакцинацию от кори, краснухи и паротита, и ещё один случай - у человека, получившего только одну дозу вакцины вместо положенных двух.

На сегодняшний день госпитализированы 42 человека. Среди заболевших больше всего детей в возрасте от пяти до 17 лет (169), а также детей в возрасте до четырёх лет (141).

Власти штата ожидают, что количество заболевших будет расти. При этом по данным Департамента здравоохранения штата Нью-Мексико, общее число заболевших в штате достигло 48, в штате Оклахома число заболевших достигло десяти, в соседнем штате Колорадо выявлен первый заразившийся.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что по состоянию на 27 марта в стране было зарегистрировано в общей сложности 483 подтверждённых случая заболевания корью. Эксперты по инфекционным заболеваниям предупредили, что низкий уровень вакцинации может сделать население уязвимым к кори, и ожидают дальнейшего распространения заболевания в ближайшие несколько недель.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа намерена запретить мигрантам въезд в США под предлогом угрозы распространения кори и туберкулёза. Для анализа ситуации на южную американскую границу направятся сотрудники министерства здравоохранения и социальных служб США.

Отмечается, что вспышки кори зафиксированы в нескольких штатах США, включая Техас, а рост заболеваемости туберкулёзом отмечается в штате Канзас. Пока точно неизвестно, связано ли это с массовым притоком мигрантов.