Вашингтон, 2 апреля, 2025, 00:46 — ИА Регнум. Группа из 50 американских сенаторов (25 от Республиканской и 25 от Демократической партий) заявила о готовности ужесточить санкции против России, если Москва откажется от участия в мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов от 1 апреля.

Aaron Schwartz — CNP/Global Look Press

Главные авторы законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, заявили, что законопроект введет первичные и вторичные санкции против России и организаций, поддерживающих спецоперацию на Украине, если Москва не пойдет на переговоры или предпримет новые попытки "подрыва суверенитета" Украины после заключения любого мирного соглашения.

«Санкции против России подразумевают введение пошлин в 500% для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты. Они бьют так сильно не просто так», — сказано в заявлении сенаторов.

Ранее в этот же день журналист телеканала Fox News Джеки Хейнрич со ссылкой на источник заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения "агрессивных санкций" против судов, перевозящих российскую нефть.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 30 марта заявил, что готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если сочтет Россию виновной в срыве сделки по урегулированию украинского кризиса. По его словам, пошлины на нефть в этом случае составят от 25 до 50%.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта отметил, что Запад ввел против страны уже 28 595 санкций. Глава государства при этом призвал не рассчитывать, что будет ослабление экономического давления. Ранее он заявил, что Россию хотели ослабить, вводя против нее ограничения, но получился обратный эффект.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ИА Регнум отметил, что угрозы Трампа ввести новые пошлины на российскую нефть не отличаются от его угроз другим странами. Но американский лидер в своих действиях учитывает то, какая будет ответная реакция, и он не всегда поступает так, как говорит.

1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Трампа ввести новые пошлины на российскую нефть, если Москва не согласится на переговоры, заявил, что Россия продолжает контакты с США по вопросу об урегулировании конфликта на Украине, и это очень сложный вопрос.