Таганрог, Ростовская область, 1 апреля, 2025, 23:58 — ИА Регнум. В Таганроге ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА на многоэтажные дома. Об этом вечером 1 апреля сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«С 23:15 в Таганроге введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

По информации Слюсаря, к настоящему времени из дома по ул. Л. Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей. Здание решили не отключать от коммуникаций. Помимо этого, специалисты пришли к выводу, что несущие конструкции здания не пострадали. Жильцы дома смогут вернуться в свои квартиры только после обследования саперами, уточнил Слюсарь.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 апреля украинские беспилотники вечером 1 апреля атаковали Таганрог, два многоквартирных дома получили повреждения. На место атаки выехали дежурные оперативные службы. Пострадали два человека. У них выявили легкие ранения: ожоги и порезы. Им оказывают помощь. Погибших нет.

Киевский режим ежедневно совершает атаки на гражданские объекты на территории России. Так, 1 апреля ВСУ ударили беспилотником по площади Победы. В результате 16 мирных жителей получили ранения. Кроме того, ВСУ нанесли удар по поселку Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки. В результате коммуникации получили повреждения. Еще одним обстрелом обесточен поселок шахты им. В. И. Ленина. Следственный комитет начал расследование атаки ВСУ.