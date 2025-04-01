Таганрог, Ростовская область, 1 апреля, 2025, 23:52 — ИА Регнум. В результате атаки украинских БПЛА на Таганрог пострадали как минимум два человека, погибших нет. Об этом вечером 1 апреля сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Как уточнил врио главы региона, из-за атаки беспилотников произошло возгорание в 9-этажном доме по улице Лизы Чайкиной, 57 и возле 7-этажного дома по улице Ленина, 147. Помимо этого, упавший БПЛА также был обнаружен по адресу пер. 1-й Новый, 26. Возгорание быстро потушили.

«К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами. Им оказывают помощь. К счастью, жертв нет», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Он добавил, что возле домов, на которые была совершена атака, выставлено оцепление.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 апреля украинские беспилотники атаковали Таганрог, два многоквартирных дома получили повреждения. На место атаки выехали дежурные оперативные службы. Из-за атаки в городе был введен режим ЧС. К настоящему времени из дома по ул. Л. Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей. Здание решили не отключать от коммуникаций. Помимо этого, специалисты пришли к выводу, что несущие конструкции здания не пострадали. Жильцы дома смогут вернуться в свои квартиры только после обследования саперами.

Киевский режим ежедневно совершает атаки на гражданские объекты на территории России. Так, 1 апреля ВСУ ударили беспилотником по площади Победы. В результате 16 мирных жителей получили ранения. Кроме того, ВСУ нанесли удар по поселку Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки. В результате коммуникации получили повреждения. Еще одним обстрелом обесточен поселок шахты им. В. И. Ленина. Следственный комитет начал расследование атаки ВСУ.