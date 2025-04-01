Киев, 1 апреля, 2025, 23:42 — ИА Регнум. Литва передаёт Украине шесть систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил 1 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Global Look Press

Зеленский рассказал о встрече с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, в ходе которой они обсуждали среди прочих вопросов обеспечение безопасности Украины.

«Есть новые системы ПВО от Литвы — шесть», — отметил Зеленский.

При этом глава киевского режима не уточнил, о каких именно системах идет речь, и неизвестно, получены ли они уже Украиной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп положительно ответил на просьбу главы киевского режима Зеленского о поставках украинским формированиям дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО), в частности зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Трамп пообщался с Зеленским по телефону вечером 19 марта. После этого глава Белого дома заявил, что в ходе беседы стороны обсуждали его контакт с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп предложил Зеленскому взять под защиту энергетические объекты на Украине, включая АЭС, путем передачи их во владение США. По словам американского лидера, Вашингтон таким образом мог бы оказать большую помощь Киеву в этой сфере.

Президент РФ Путин ранее неоднократно указывал на то, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркивал, что поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.