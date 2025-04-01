Москва, 1 апреля, 2025, 23:41 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram полностью распродал 7 тыс. подарков в виде кирпича, который появился в соцсети в честь Дня смеха — 1 апреля. Выручка мессенджера может составить как минимум 58 млн рублей.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Стоимость одного кирпича составляла 5 тысяч звезд. В официальном боте Telegram эта сумма эквивалентна 8299 рублям, хотя через другие каналы покупка могла обойтись дороже. Итоговая выручка платформы от продажи кирпичей составила как минимум 58 млн рублей.

Обладатели кирпича могут видеть его в профиле, выставить на аукцион или обменять на звезды, но уже по менее выгодному курсу.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября владелец Telegram Павел Дуров сообщил о появлении в Telegram функции «подарков», покупка которых доступна за внутреннюю валюту — «звёзды». «Подарки» выглядят как анимированные изображения, к ним можно добавить текстовое сообщение.

Также команда разработчиков включила в перечень обновлений ряд улучшений, коснувшихся новой функции «подарков» и хештегов. Кроме того, в Telegram появилась возможность добавлять мультимедийные файлы к сообщению после его отправки и возможность просмотра времени редактирования сообщения.

В сентябре 2024 года количество платных подписчиков в Telegram достигло 10 млн человек.