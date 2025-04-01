Киев, 1 апреля, 2025, 23:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о предстоящей встрече с представителями «узкого круга стран», из числа желающих разместить свой контингент на Украине.

lobal Look Press

«Будет встреча в пятницу, будет встреча вживую военных команд нескольких стран, узкий круг стран, тех, кто будет готов разместить контингент. Есть сухопутная часть, есть воздушная часть и есть присутствие на море. Это такая первая глубокая встреча», — пояснил Зеленский 1 апреля в ходе брифинга, который транслировал всеукраинский телемарафон.

Как отметил глава киевского режима, главное, что на встрече будут рассмотрены предложения, подготовленные украинской стороной, и они будут взяты за основу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным пресс-службы британского премьер-министра Кира Стармера, представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины в ближайшие дни проведут встречу, посвящённую украинскому урегулированию. В свою очередь, Зеленский заявил, что власти Украины готовят совместную с Великобританией встречу военных представителей «для подготовки контингентов».

Американская газета The Washington Post (WP) 30 марта написала, что страны Евросоюза стали склоняться к отправке на Украину воздушных и морских сил, а не сухопутных войск.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон выдвинули свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Программа предполагает ввод европейского военного контингента в эту страну, когда будет объявлено перемирие. Позднее, 16 марта, Макрон уточнил, что главы европейских стран могут разместить войска в нескольких ключевых городах Украины: в Киеве, Львове и Одессе. Он также добавил, что эти миротворческие силы в случае нападения на Украину смогут дать «военный ответ».

27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически против размещения военного контингента Запада на Украине, такое решение чревато прямым столкновением России с НАТО. В Британии прекрасно осознают опасность «разыгрываемой геополитической партии», поэтому активно пытаются продвигать «обезличенную» идею формы миротворцев, добавила дипломат.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее предупредил, что любой контингент, прибывший на украинскую территорию без согласия и разрешения на то со стороны России, станет законной целью для ВС РФ.