Таганрог, Ростовская область, 1 апреля, 2025, 23:01 — ИА Регнум. Украинские беспилотники вечером 1 апреля атаковали Таганрог, два многоквартирных дома получили повреждения. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Из-за атаки БПЛА в Таганроге повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

На место атаки выехали дежурные оперативные службы. В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки и пострадавших, сообщил Слюсарь.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим ежедневно совершает атаки на гражданские объекты на территории России. Так, 1 апреля ВСУ ударили беспилотником по площади Победы. В результате 16 мирных жителей получили ранения. Кроме того, ВСУ нанесли удар по поселку Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки. В результате коммуникации получили повреждения. Еще одним обстрелом обесточен поселок шахты им. В. И. Ленина. Следственный комитет начал расследование атаки ВСУ.

В этот же день позднее украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Казинка Белгородской области, один мирный житель получил ранения.