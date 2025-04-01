Киев, 1 апреля, 2025, 22:39 — ИА Регнум. Украина потребовала у Евросоюза определить конкретную дату вступления страны в объединение, чтобы заранее зафиксировать членство. Соответствующее заявление сделал 1 апреля заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в ходе конференции «Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени».

Global Look Press

«Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет. И именно на этом мы будем настаивать, когда будем говорить о возможных документах, договоренностях или как это еще назвать», — отметил Жовква.

По его словам, необходимо членство Украины зафиксировать заранее. Кроме того, Жовква призвал Евросоюз «двигаться с такой же скоростью, как и Украина», имея в виду стремление Киева к евроинтеграции и работу, которую должны для этого провести европейские союзники. Жовква посетовал, что за три месяца с начала года практически нет продвижений к «открытию первого кластера» — то есть началу переговоров о вступлении страны в ЕС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, республика продолжит блокировать вступление Украины в Евросоюз, пока киевский режим не перестанет нарушать права венгерского национального меньшинства Закарпатья. Кроме того, решение о членстве Украины в ЕС должен принимать венгерский народ, поэтому для положительного решения вопроса нужно, чтобы за это проголосовали на референдуме, добавил Сийярто.

В феврале Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, хотя большинство стран было другого мнения. Будапешт потребовал от Киева представить план по защите национальных меньшинств