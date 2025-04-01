Москва, 1 апреля, 2025, 22:37 — ИА Регнум. Владелец группы «Алькор и Ко» Татьяна Володина стала пятой россиянкой в мировом рейтинге миллиардеров благодаря капиталу в $1,1 млрд, заработанному на парфюмерных сетях «Л’Этуаль» и «Подружка». Об этом свидетельствует оценка журнала Forbes.

Владимир Трефилов/РИА Новости

По данным издания, состояние Володиной достигло $1,1 млрд. Она контролирует группу «Алькор и Ко», управляющую крупнейшими в России парфюмерно-косметическими сетями: около 1000 магазинов «Л’Этуаль» и более 600 точек «Подружка». С 2016 года компания выплатила акционерам дивиденды в размере около 40 млрд рублей до налогов, пишет журнал.

Карьера Володиной начиналась в 2000-х в российском офисе The Estée Lauder Companies, где она развивала бренд Clinique. Позже она руководила «дочкой» японской Shiseido в России. В 2011 году она возглавила департамент собственных марок «Л’Этуаль», а затем стала гендиректором «Алькор и Ко».

Вместе с ней в списке Forbes оказались основатель инвестиционно-строительной корпорации «Интеко» Елена Батурина, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук), основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган и Екатерина Федун, унаследовавшая долю в «Лукойле» от отца.

Как передавало ИА Регнум, по данным Forbes от 1 апреля, количество российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes за год увеличилось на 15 человек. В прошлом году в рейтинг входили 126 россиян, в этом их стало 146. Причем в рейтинг впервые попали сразу 15 новых людей.

В списке оказались предприниматели, заработавшие свои деньги с нуля, и бизнесмены, заработавшие свое состояние во времена приватизации, также в рейтинг попали наследники.

По отраслевой принадлежности среди новых миллиардеров есть предприниматели, занимающиеся добычей угля, финансами, IT, фармацевтикой, добычей нефти и газа, сельским хозяйством и продуктами питания. Также есть бизнесмены, заработавшие свои деньги на строительстве жилых домов, торговле, транспорте и электроэнергетике.