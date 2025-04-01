Нью-Йорк, США, 1 апреля, 2025, 22:19 — ИА Регнум. В среду, 2 апреля, состоится неформальное заседание Совета безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН), посвященное преступлениям украинских военных в приграничных районах Курской области, а также трехлетней годовщине провокации киевского режима в Буче. Об этом 1 апреля сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Global Look Press

«Завтра, 2 апреля, в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по «Формуле Арриа». Тема — трехлетняя годовщина провокации в Буче и новые данные по преступлениям, совершенным укронацистами в оккупированных районах Курской области», — написал Полянский в Telegram-канале.

Как напомнил заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной Организации, три года назад российская сторона запрашивала срочное заседание СБ ООН по устроенной украинскими спецслужбами провокации в Буче, однако Великобритания отказала в этом. Полянский добавил, что Россия планирует на неформальном заседании с опорой на факты и показания свидетелей рассказать о преступлениях киевского режима, которые были совершены в приграничных районах Курской области.

Как передавало ИА Регнум, украинский город Буча находился под контролем российских военных до конца марта 2022 года. После Вооружённые силы России покинули населённый пункт. При этом украинские и западные СМИ опубликовали кадры из населённого пункта, на которых показали якобы трупы мирных жителей. Киев обвинил в их смерти российскую сторону.

В свою очередь Министерство обороны РФ опровергло указанную информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. В июле 2022 года волонтёр и бывший французский военный Адриан Боке, побывавший на Украине, признался, что стал очевидцем инсценировки в Буче.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Глава МИД заявил о постоянном напоминании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о важности прояснения ситуации, но от него ответа нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия продолжит рассказывать миру правду и бороться с фейками, которые киевский режим распространяет о событиях в Буче. По её словам, киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискует выйти на самого себя.

Вместе с этим украинские военные за время оккупации приграничных районов Курской области совершили массу преступлений против мирного населения. Так, 23 марта СК РФ сообщил, что российские следователи располагают доказательствами расстрела мирных жителей в Курской области украинскими формированиями. Следствие установило, что в Судже в январе–феврале 2025 года украинские военные занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Украинские военные целенаправленно стреляли по жилым домам в Судже, и некоторые здания в результате были полностью разрушены.