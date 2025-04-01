Москва, 1 апреля, 2025, 22:01 — ИА Регнум. Российский актер, сценарист и режиссер Рашид Тугушев, сыгравший в сериалах «Каменская», «Марш Турецкого» и «След», ушел из жизни на 63-м году жизни. Информацию об этом опубликовали на портале «Кино-театр. ру».

Константина Кижеля/ТАСС

По данным площадки, актер скончался 28 марта. Причина смерти не сообщается.

Тугушев родился 28 ноября 1961 года. В 1987 году закончил Школу-студию МХАТ по специальности «актер драматического театра и кино». В том же году начал работать ассистентом режиссера Романа Виктюка в Московском областном театре.

Уже в 1888 году Тугушев сам поставил спектакль «Тьма» по одноименному рассказу Леонида Андреева. В следующем году он основал «Московский Маленький Театр».

Актер также снялся в 25 фильмах и сериалах. В том числе сыграл в сериалах «Молодежка», «Кодекс чести», «Частный детектив», в фильмах «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Побег» и других.