Хельсинки, 1 апреля, 2025, 21:55 — ИА Регнум. В Финляндии могут начать обсуждать открытие границы с Россией не ранее конца 2025 года. Об этом 1 апреля написала газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

Global Look Press

«Если бы ЕС возобновил политические отношения с Россией, Финляндия могла бы, по данным источников, рассмотреть вопрос о переговорах по восточной границе с Россией на политическом уровне», — говорится в материале.

Отмечается, что на уровне ЕС «смягчение» может произойти не ранее конца 2025 года, после чего финские власти смогут рассмотреть вопрос об открытии пунктов пересечения.

Издание уточняет, что уже некоторое время финское правительство «мысленно готовится» к открытию границы, но никаких официальных обсуждений по этому вопросу не было.

Как передавало ИА Регнум, Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией 14 декабря 2023 года. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу. Финские пограничники пропускали иностранцев, но Хельсинки обвинили в проблемах с нелегальной миграцией российскую сторону.

Президент Финляндии Александр Стубб в январе 2025 года заявил, что пока не видит возможности открыть границу с РФ.

31 марта Стубб заявил, что Хельсинки нужно морально готовиться к тому, что отношения с Москвой со временем начнут восстанавливаться. Россия всегда будет соседом Финляндии, и это неотменяемый факт, подчеркнул он.

1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова Стубба, заявив, что Москва положительно оценивает его слова о необходимости готовиться к восстановлению отношений.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с ИА Регнум отметил, что заявления Стубба — это сигнал в никуда, потому что в действительности тенденция на восстановление диалога никак не проявляется. Он подчеркнул, что если бы были какие-то позитивные настроения, то это бы проявилось в том, что на территории Финляндии не разворачивались бы силы НАТО, не приводились бы в готовое состояние аэродромы поблизости к границе с РФ, не проводились бы там учения.