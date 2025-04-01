Киев, 1 апреля, 2025, 21:37 — ИА Регнум. Украина согласится заключить сделку с США по добыче полезных ископаемых только в том случае, если она не будет противоречить курсу евроинтеграции страны. Об этом 1 апреля заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

Global Look Press

«Это соглашение, по которому мы начали переговоры, не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в ЕС, и это — одна из наших принципиальных позиций», — подчеркнул он, выступая на брифинге.

Сибига отметил, что украинская сторона стремится заключить сделку, но хочет доработать проект соглашения таким образом, чтобы оно устраивало и Киев, и Вашингтон.

Как передавало ИА Регнум, Сибига, комментируя сделку по полезным ископаемым, оговорился и заявил, что она будет выгодна «национальным интересам как США, так и Америки». Он также рассказал, что киевский режим расценивает соглашение как вклад в безопасность Украины.

28 марта газета The Washington Post опубликовала материал, в котором утверждается, что проект соглашения о добыче полезных ископаемых вызывает серьезные опасения у Киева. По информации издания, один из украинских чиновников сравнил условия соглашения с репарациями, которые Украине придется выплачивать, будто она капитулировала в войне с США.

31 марта президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в затягивании подписания соглашения о полезных ископаемых. Американский лидер не исключил, что украинский политик может полностью отказаться от соглашения, и предупредил о возможных негативных последствиях такого решения.

Политолог Никита Ляховецкий в комментарии для ИА Регнум высказал предположение, что действия Зеленского по срыву сделки связаны с тем, что следующим шагом будут президентские выборы. По мнению эксперта, глава киевского режима осознает свои крайне низкие шансы на победу и то, что его после поражения на выборах могут устранить как ненужного свидетеля.