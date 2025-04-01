Москва, 1 апреля, 2025, 21:32 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала водевилем скандал с видеозаписью у российского посольства в Кишинёве и обвинения со стороны Молдавии во вмешательстве во внутренние дела республики.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Она отметила, что Кишинёв пытался раскрутить тему с какими-то видео вокруг российского посольства, а также «привязаться к российскому послу за якобы вмешательство во внутренние дела».

«Водевиль просто. Комментировать выдернутые кадры и видеоклиппинг [президента Молдавии Майи] Санду дело пустое. Но вот что хотелось бы напомнить всем: оказание помощи российским гражданам — это прямая обязанность российских дипломатов. Так было, есть и будет», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил 31 марта, что посольство РФ якобы помогло депутату от блока «Победа» Александру Нестеровскому уйти от правосудия. По его словам, за день до оглашения приговора парламентарий смог попасть на территорию дипмиссии, а позднее его вывезли в Приднестровье на машине с дипломатическими номерами. В качестве доказательства он привел видео.

31 марта МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В министерстве уточнили, что трое сотрудников дипмиссии должны покинуть республику.

Захарова отметила, что враждебные действия Молдавии в отношении российских дипломатов не останутся без адекватного и жесткого ответа. Она подчеркнула, что посольство России в Кишинёве действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции и не вмешивается во внутренние дела страны.

МИД Приднестровья опроверг заявление Молдавии о нахождении Нестеровского на территории республики. Там отметили, что распространенная молдавскими властями информация не соответствует действительности.