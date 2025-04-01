Москва, 1 апреля, 2025, 21:12 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в ходе заседания 1 апреля приняли в первом чтении проект изменений в избирательное законодательство. За документ проголосовали 305 депутатов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно законопроекту, дополнительные выборы депутатов Госдумы не будут проводить в год, предшествующий основным выборам. Документ также предусматривает возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов.

Законопроект закрепляет право представителей избирательных комиссий и Минюста РФ на фото — и видеосъемку мероприятий по выдвижению кандидатов, проводимых политическими партиями. Также вводится запрет на пожертвования партиям от юрлиц, учрежденных иностранными агентами, и тех, кого внесли в реестр лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

«Говоря о финансировании политических партий, напомню, что в законе о выборах заложен механизм, ограничивающий пожертвования от иностранных агентов и юридических лиц, которые учреждены иноагентами. Однако такой нормы не было в 95-м ФЗ о парламентских партиях», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Ламейкин, представляя инициативу депутатам.

Кроме того, законопроект уточняет процедуры электронного голосования, включая использование комплексов электронного голосования (КЭГ) на участках и дистанционное голосование через интернет. При этом сохраняется возможность голосования бумажными бюллетенями по решению избирательных комиссий.

«Принятие этого законопроекта до начала избирательной кампании носит принципиальный характер», — подчеркнул зампред комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин, призвав оперативно рассмотреть документ во втором и третьем чтениях.

Поправки должны быть поданы до 15 апреля, чтобы закон мог быть принят до начала избирательной кампании в рамках единого дня голосования 2025 года.

Председатель ассоциации НОМ, член Совета про правам человека при президенте РФ Александр Брод отметил, что новые поправки в закон о выборах расширяют возможности электронного голосования, сохраняя при этом традиционную форму с бумажными бюллетенями. Эксперт также положительно оценил нормы о повышении прозрачности партийных мероприятий, обязав партии не препятствовать фото — и видеосъемке представителями Минюста и избиркомов.

«Это логичное уточнение, направленное на обеспечение открытости и прозрачности избирательного процесса», — отметил Брод.

Он добавил, что предусмотренный проектом механизм голосования с помощью КЭГ уже опробовали в Москве в 2024 году. Фактически законопроект закрепляет практики, которые были проверены в столице.

Как передавало ИА Регнум, глава Центризбиркома России Элла Памфилова ранее сообщила, что ЦИК рассматривает идею нового вида электронного голосования для пунктов, где нет постоянного интернета, например в районах Крайнего Севера. Она отметила, что к этому процессу подключили высокотехнологичные компании.