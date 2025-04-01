Станица Брюховецкая, Краснодарский край, 1 апреля, 2025, 21:00 — ИА Регнум. Медаль «Золотая Звезда» Героя России вручили матери казака, гвардии ефрейтора Евгения Остапенко, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом 1 апреля сообщило Всероссийское казачье общество.

Всероссийское казачье общество (ВсКО)

«Борьба против превосходящих сил противника. Казак Евгений Остапенко. Герой России посмертно. Среди Героев-казаков зажглась 11-я звезда. К сожалению, вручили награду не самому герою, а его родителям», — говорится в сообщении в Telegram-канале общества.

Отмечается, что церемония передачи состоялась в администрации Брюховецкого района Краснодарского края. В ней приняли участие врио командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков и заместитель губернатора региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. Они передали матери бойца Инне Остапенко медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении почетного звания Героя России.

Остапенко ушел на передовую в июне 2024 года, а в сентябре около Красногоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) совершил подвиг.

24 сентября при выполнении боевой задачи Остапенко, командуя группой, обнаружил до 10 украинских военных, которые осуществляли обход с фланга. Он оперативно доложил командиру о продвижении врага и открыл прицельный огонь, уничтожив двух военнослужащих ВСУ. Бой продолжался в течение 20 минут. Противник был подавлен огнем и потерял еще трех человек убитыми.

В ходе боя в укрытие, где находился Остапенко, попала граната, в результате чего он получил множественные осколочные ранения. Оказав себе первую помощь, он продолжил вести огонь. Под непрерывным огнем разведчик определил и передал точные координаты минометному расчету. Своевременно корректируя огонь, он поразил еще двух боевиков. Противник был вынужден отступить.

Дождавшись замену на позиции, Остапенко под постоянным обстрелом противника самостоятельно вывел весь личный состав своей подгруппы на пункт сбора. При этом, несмотря на множественные ранения, военнослужащий продолжал командовать подгруппой до прибытия группы эвакуации.

Вечером 24 сентября его эвакуировали. Из-за полученных ранений, несовместимых с жизнью, Остапенко скончался.

Отмечается, что благодаря умелым и самоотверженным действиям Остапенко с 22 сентября по 24 сентября уничтожено до 17 военнослужащих ВСУ, взят опорный пункт противника, что позволило успешно выполнить поставленные боевые задачи, не допустить прорыва противника на позиции наших войск и избежать потери среди личного состава.