Москва, 1 апреля, 2025, 20:41 — ИА Регнум. Российские бойцы из 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады рассказали, что при освобождении поселка Разлив Донецкой Народной Республики (ДНР) в основном использовали мотоциклы.

Кадр из видео

«Открытая местность, нам надо было передвигаться крайне быстро. Решили попробовать заскакивать на багах — на обрезанных машинах (сами делали, сами заезжали), потом начали использовать мотоциклы. Они более эффективны», — рассказал «Известиям» боец с позывным Атаман.

Он также отметил, что сильно мешали беспилотники противника. Но их «ослепили» с помощью РЭБ, в результате российские солдаты смогли продвинуться вперед.

Боец с позывным Ворон рассказал, что его подразделение сначала закрепилось в трех домах, после чего на мотоциклах начали подвозить других бойцов. Также к селу отправили боевую технику.

«Ехали на трех мотоциклах в количестве шести человек. Подъехали к домам, к какому-то сараю — там спрятали мотоциклы. Первая тройка пошла — это были наши пассажиры, второй тройкой мы уже пошли. Была перестрелка», — рассказал он.

Ворон отметил, что в домах, которые они брали, противник оказал сильное сопротивление. Российские бойцы закидывали позицию гранатами, после чего заходили на точку с разных сторон: через дверь и окна.

Как передавало ИА Регнум, российские войска освободили Разлив 1 апреля. В штурме населенного пункта участвовали подразделения войсковой группировки «Восток». Минобороны опубликовало кадры боев за поселок.

Бойцы сразу установили российские флаги в разных точках Разлива и начали разминирование поселка. Минобороны уточнило, что за 10 дней боев за населенный пункт бойцы зачистили около 400 строений и ликвидировали около 150 военных ВСУ.