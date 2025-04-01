Москва, 1 апреля, 2025, 20:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И в ходе его визита в Москву график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Об этом 1 апреля сообщили в российском дипведомстве.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«В ходе переговоров Сергея Лаврова с Ван И состоялся углубленный обмен мнениями по графику двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также по отдельным вопросам практического и гуманитарного сотрудничества», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о перспективах урегулирования украинского кризиса и подчеркнули необходимость устранения первопричин конфликта.

Ван И находится в России с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 1 апреля на встрече с Ван И заявил, что Россия и Китай с успехом ведут совместную работу на многих международных площадках, таких как ООН, БРИКС и ШОС. Глава государства выразил удовлетворение тем, как развиваются российско-китайские отношения, в том числе при прямой поддержке министерств иностранных дел.

В свою очередь глава МИД КНР отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина не нацелено против какой-либо из стран и не поддается помехам извне.

В конце декабря Путин заявил, что взаимоотношения России и Китая основаны на полном взаимной доверии. Москва и Пекин делают очень многое, что отвечает интересам как российского, так и китайского народов. Российский лидер отметил, что Москва и Пекин и дальше будут координировать свои действия на международной арене.