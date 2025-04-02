Москва, 2 апреля, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Информация о проблеме аутизма и об особенностях людей, страдающих таким заболеванием, необходима для того, чтобы не бояться и помогать этим людям. Об этом в среду, 2 апреля, заявил главный научный сотрудник ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Александр Шошмин в разговоре с ИА Регнум.

Hendrik Schmidt/Global Look Press

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Эта дата установлена резолюцией 62/139 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года.

«Общество в большинстве своем не знает, что аутизм существует. И слава Богу, что большинство людей с этим не сталкиваются. Но информация о том, как появляется данное заболевание и в чём особенность этих людей, которые живут вместе с нами, которые обладают такими же правами, как и мы, необходима для того, чтобы не бояться, не дергаться и помогать по возможности людям, которые, к сожалению, имеют такое заболевание», — рассказал главный научный сотрудник.

Бояться этого не нужно, потому что особенности поведения людей надо просто знать и понимать, объяснил собеседник агентства. По его словам, когда люди встречаются, например, с кошкой или с собакой, то они примерно понимают, как она себя будет вести. Точно так же, когда человек с кем-то общается, то он, как правило, ждёт совершенно обычной нормальной реакции, уточнил специалист.

«У людей с расстройством аутистического аспекта есть особенности реакции на других людей, на поведение других людей. Если об этом знать, то это становится нестрашным, понятным, приемлемым. А если закрывать глаза и думать, что таких проблем не существует, то понятно, что реакция на поведение таких людей будет неадекватной, недопустимой для современного человека и общества», — заявил Шошмин.

Собеседник агентства отметил особую важность коммуникации для людей с расстройством аутистического аспекта. Специалист объясняет это тем, что понимание и общение друг с другом важны для каждого человека.

«Независимо от наших заболеваний, которые выявлены или не выявлены, мы всё равно остаемся членами социума. И социальная коммуникация необходима каждому из нас. И человеку, у которого аутистические аспекты, и человеку, у которого инсульт, инфаркт и так далее. Без него мы не являемся членами общества. Общество состоит из всех людей. Стигматизация его отдельных членов, отторжение их делает общество неполноценным», — подытожил Шошмин.

Резолюция ООН, в рамках которой была установлена дата Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма, указывает на необходимость обеспечения детям и взрослым с аутизмом возможности жить полной и содержательной жизнью. Также в документе содержится призыв выполнять Конвенцию о правах людей с инвалидностью, утверждающую принцип соблюдения всех прав человека и основных свобод в отношении инвалидов. Цель Дня — привлечь внимание общественности к необходимости помогать людям с аутизмом и повышать качество их жизни.