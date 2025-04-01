Москва, 1 апреля, 2025, 20:07 — ИА Регнум. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» подвело итоги грантового конкурса и определило 513 проектов-победителей из 79 регионов России. Общая сумма поддержки составит 1,4 млрд рублей.

Анатолий Медведь/РИА Новости

Лидерами по числу победителей стали Нижегородская, Томская и Кемеровская области, Алтайский край, Мордовия, Башкирия, Удмуртия, Москва и Санкт-Петербург. Председатель правления движения Артур Орлов отметил, что гранты позволят реализовать социально значимые инициативы детей.

«Больше всего будет реализовано проектных активностей муниципального масштаба — 233, также мы ожидаем 27 всероссийских мероприятий», — добавил он.

Самым популярным направлением на конкурсе стало «Патриотизм и историческая память». Большое количество инициатив было посвящено Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Например, школьники из первичного отделения в Башкирии посвятили свой проект коню Керчь, который вместе с бойцами Красной армии во время войны дошел до Берлина. По словам участницы проекта Аделины Лутфуллиной, опрос показал, что не все дети региона знают эту легендарную историю.

«Поэтому мы, инициативная группа проекта, хотим поведать о коне Керчь всем детям России. А сделать это можно через мультипликационное повествование. Благодаря грантам Первых мы создадим анимационного коня Керчь, который расскажет маленьким зрителям свою необыкновенную историю», — отметила она.

Много заявок поступило по направлениям «Культура и искусство» и «Образование и знания». В Свердловской области студенты и преподаватели решили провести на базе Уральского политехнического колледжа летние смены Первых. Этот формат позволит школьникам почувствовать себя студентами и узнать о преимуществах обучения в вузе.

Победителей отбирал экспертный совет из 820 участников. Из них многие являются докторами и кандидатами наук, представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти, проректорами вузов и уполномоченными по правам детей. Все выбранные инициативы соответствуют ценностям движения: патриотизму, исторической памяти, дружбе народов и другим.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Он также поручил своей администрации сформировать оргкомитет и дирекцию для проведения мероприятий, приуроченных к главной теме года.

26 марта Путин выступил на открытии IV съезда «Движения первых». Он рассказал, что одной из главных задач организации является помощь молодому поколению найти своё место в жизни.