Париж, 1 апреля, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Новое расследование началось против лидера фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен из-за якобы угроз судьям. Об этом 1 апреля сообщило агентство France presse (AFP) со ссылкой на судебный источник.

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«Новое расследование начато после того, как угрозы были направлены в адрес судей парижского уголовного суда, которые 31 марта приговорили Марин Ле Пен к пятилетнему лишению права участвовать в выборах с немедленным исполнением приговора», — говорится в сообщении.

Расследование поручено Бригаде по борьбе с преступлениями против личности (БРПЛ). Отмечается, что угрозы касались как председательствовавшего судьи, так и двух прокуроров, выдвинувших обвинения.

По информации Le Figaro, 1 апреля председатель уголовного суда Бенедикт де Пертюи, ответственный за рассмотрение дела, был взят под защиту полиции. Отмечается, что после того как он огласил приговор Ле Пен, мужчина стал получать большое количество сообщений, включая угрозы. Вокруг его дома в Париже выставили патрули.

Как сообщало ИА Регнум, суд в Париже приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года, два из которых условно, и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Её признали виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов. Кроме Ле Пен виновными в растрате признаны еще восемь депутатов от партии, а 12 — в сокрытии информации. Суд оценил ущерб для Европарламента в 2,9 млн евро.

Политик назвала приговор политическим, чтобы не дать ей баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Она добавила, что ей не дали права на защиту. При этом политик заявила, что подаст апелляцию как можно скорее. По данным исследования Journal du Dimanche, в первом туре выборов за Ле Пен были готовы проголосовать 37% респондентов, она лидирует среди всех других потенциальных кандидатов.

Схожее мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, приговор стал полной дискредитацией политического режима Франции. Народу этой страны стоит подумать об учреждении шестой республики, добавил зампред.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ИА Регнум предположил, что Ле Пен на предстоящих выборах президента Франции может заменить формальный глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. Нынешнее решение французского суда может дать ему большие шансы на победу, отметил эксперт.