Вашингтон, 1 апреля, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки активно контактируют с Россией и Украиной по вопросам урегулирования конфликта. Об этом 1 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Global Look Press

«Наша команда продолжает взаимодействовать с россиянами, как и с украинцами, а президент продолжает быть очень и очень вовлечён лично в эту тему каждый день», — отметила она.

Левитт добавила, что президент США Дональд Трамп лично вовлечен в эту работу каждый день.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта Трамп заявил, что США ожидают от президента России Владимира Путина согласия на заключение договора по урегулированию военного конфликта на Украине.

30 марта американский телеканал NBC News сообщил, что Трамп якобы был «очень зол и взбешен» после слов Путина о главе киевского режима Владимире Зеленском. Отмечалось, что поводом для этого стало предложение российского лидера о возможности создать на Украине переходное правительство под внешним управлением под эгидой ООН.

Также Трамп, по данным того же NBC News, пригрозил ввести пошлины на российскую нефть в размере от 25 до 50%, если РФ не согласится на сделку по мирному урегулированию украинского конфликта.

27 марта Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. По словам главы государства, это нужно для проведения демократических выборов и приведения к власти на Украине дееспособного и пользующегося доверием народа правительства.

31 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что высказывания Трампа о том, что он якобы разозлился на Путина, были опубликованы в пересказе, без подтверждающих цитат. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер по-прежнему остается открытым для диалога с американским коллегой.