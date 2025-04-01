Москва, 1 апреля, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) сообщил о мошеннических чат-ботах в Telegram, которые якобы помогают найти информацию о пропавших военных. Соответствующее заявление 1 апреля опубликовано в Telegram-канале организации.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В организации отметили, что не имеют никаких чат-ботов для поиска людей в мессенджерах, попросили граждан быть бдительными и не передавать персональные данные и информацию о пропавших непроверенным ресурсам.

РКК также напомнил, что вся помощь, включая восстановление семейных связей, оказывается организацией бесплатно.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта МВД РФ сообщило, что мошенники начали использовать поддельный бот в Telegram под именем «Почты России» для получения доступа к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги».

В ведомстве посоветовали перепроверять все получаемые сообщения через официальные каналы и не забывать про принцип «нулевого доверия» к информации, предполагающей какие-либо действия.