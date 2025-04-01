Москва, 1 апреля, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 14 до 15 лет четырех украинских военных за обстрелы мирных жителей и другие террористические действия при вторжении в Курскую область. Об этом 1 марта сообщил СК РФ.

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На скамье подсудимых сидели военнослужащие Максим Лебедев, Сергей Бутенко, Алексей Евсеев и Александр Занчук. Суд установил, что они незаконно вторглись в Курскую область в составе 92-й отдельной штурмовой бригады и участвовали в террористических актах. Все подсудимые признали вину.

«Находясь в деревне Спальное Суджанского района Курской области, Лебедев, Бутенко, Евсеев и Занчук под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации мирных граждан, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Суд приговорил Лебедева к 14 годам лишения свободы, остальные получили по 15 лет. Осужденные будут отбывать первые три года в тюрьме, а остальной срок заключения — в колонии строгого режима.

Как передавало ИА Регнум, поступает множество свидетельств о преступлениях, совершенных украинскими военным в ходе вторжения в Курскую область. В частности, 29 марта официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила об убийстве боевиками ВСУ мирного жителя села Погребки Суджанского района. Его тело нашли при осмотре дома в ходе расследования дела о теракте.

30 марта Петренко сообщила о выявлении новых фактов мародерства и террористических атак, которые совершали украинские военные в Курской области. Они в том числе размещали военную технику в частных жилых секторах и намеренно поджигали дома местных жителей.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 19 марта, подчеркнул, что все боевики ВСУ, особенно иностранные наемники, которые совершили преступления против мирных жителей, находясь на российской территории, по закону являются террористами. Глава государства потребовал тщательно расследовать все преступления, которые они совершили.