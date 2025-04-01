Минск, 1 апреля, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Белоруссии и России необходимо завершить работу по созданию объединенных энергетических рынков. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр республики Александр Турчин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также отмечается, что помимо создания объединенного энергорынка Союзного государства, приоритетными направлениями во взаимоотношениях двух стран являются активизация цифровой повестки, формирование единой промышленной политики, дальнейшая унификация транспортного рынка и выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов.

«Предстоит еще многое сделать… Россия — наш стратегический партнер по всем направлениям сотрудничества», — подчеркнул глава кабмина в ходе совещании.

Турчин посетит Россию с официальным визитом 7 апреля для переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске подписали Договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Российский лидер отмечал, что тесное взаимодействие Москвы и Минска в этой области продолжает углубляться, а создание единого рынка электроэнергии позволит снизить цены для граждан двух стран.

28 февраля 2025 года Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией по обеспечению гарантии безопасности в рамках Союзного государства. Лукашенко также подписал соответствующий документ. Согласно договору, обе страны обязуются оказывать поддержку всеми средствами, разрешенными международным правом, в частности в политической, военной и других сферах, если на безопасность одного из государств будет совершено посягательство.