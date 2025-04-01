Минск ожидает завершения объединения энергорынков с Москвой
Премьер-министр Турчин: Минск ждет завершения объединения энергорынков с Москвой
Минск, 1 апреля, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Белоруссии и России необходимо завершить работу по созданию объединенных энергетических рынков. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр республики Александр Турчин.
Также отмечается, что помимо создания объединенного энергорынка Союзного государства, приоритетными направлениями во взаимоотношениях двух стран являются активизация цифровой повестки, формирование единой промышленной политики, дальнейшая унификация транспортного рынка и выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов.
«Предстоит еще многое сделать… Россия — наш стратегический партнер по всем направлениям сотрудничества», — подчеркнул глава кабмина в ходе совещании.
Турчин посетит Россию с официальным визитом 7 апреля для переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Как передавало ИА Регнум, 6 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске подписали Договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Российский лидер отмечал, что тесное взаимодействие Москвы и Минска в этой области продолжает углубляться, а создание единого рынка электроэнергии позволит снизить цены для граждан двух стран.
28 февраля 2025 года Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией по обеспечению гарантии безопасности в рамках Союзного государства. Лукашенко также подписал соответствующий документ. Согласно договору, обе страны обязуются оказывать поддержку всеми средствами, разрешенными международным правом, в частности в политической, военной и других сферах, если на безопасность одного из государств будет совершено посягательство.