Москва, 1 апреля, 2025, 19:27 — ИА Регнум. Сезон летних веранд открылся в Москве 1 апреля. Об этом сообщил официальный портал мэра столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сегодня в городскую схему размещения включено свыше 4 тыс. сезонных объектов, более 900 из которых готовы принять гостей. Город помогает рестораторам открывать летние веранды. Жители и туристы встречаются там с друзьями, обедают или ужинают с семьей», — указано в материале.

Отмечается, что некоторые владельцы поддерживают на верандах комфортную температуру даже в холодное время года. Прошедшей зимой сезонные конструкции разрешили эксплуатировать при условии соблюдения правил безопасности и комфорта для посетителей. Также власти упростили процесс включения летней веранды в схему размещения.

С 1 апреля начал применяться уведомительный порядок установки отдельных видов летних веранд. Обязательным стало только размещение на них зонтов, столов, стульев и компактных элементов цветочного оформления. Уточняется, что высота зонтов не должна быть выше первого этажа заведения, а мебель не должна быть самодельной, допускается исключительно промышленное производство.

Подать уведомление о размещении такой веранды можно на портале mos.ru. Согласовывать проект без монтажа конструкций и оборудования не требуется.

Ранее, в ноябре прошлого года, мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что разрешение не демонтировать веранды в зимний период призвано дать владельцам кафе и ресторанов возможность сэкономить на демонтаже и монтаже конструкций. Владельцев обязали обеспечивать их безопасность, очищать их от снега и наледи и убирать прилегающую территорию в радиусе 5 м. Также конструкции не должны препятствовать работе уборочной техники.