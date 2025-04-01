Москва, 1 апреля, 2025, 19:04 — ИА Регнум. В Москве 1 апреля начался традиционный весенний месячник по благоустройству. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Наша главная задача — за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты — начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

По словам Бирюкова, город озеленят, дороги, инженерные сооружения и общественные пространства промоют, чтобы майские праздники и юбилейный День Победы столица встретила красивой и обновленной.

Благоприятные погодные условия позволили специалистам приступить к промывке уже в марте. В апрельские планы вошла комплексная уборка общественных территорий и дворов, обновление игровых площадок, а также высадка цветов и деревьев. В жилых домах также наведут порядок, отмыв входные группы, почистив светильники и радиаторы.

Перед дорожными службами стоит задача обновить разметку, промыть остановочные павильоны, шумозащитные экраны, буферы безопасности, светофоры, знаки и указатели.

Бирюков напомнил, что 12 и 26 апреля в столице пройдут общегородские субботники.

Ранее, в январе, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что свыше 2,5 тыс. объектов благоустроили в столице в 2024 году. Были благоустроены порядка 1,7 тыс. дворов, территории более 120 школ и детских садов. В районе Люблино уже завершили основные работы по реконструкции стадиона «Локомотив», поделился градоначальник.