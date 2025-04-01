Белгород, 1 апреля, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Казинка Белгородской области, один мирный житель получил ранения. Об этом 1 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Казинка Валуйского округа вражеский беспилотник ударил по «Газели». Ранен водитель», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что у мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Он доставлен в больницу, ему оказали помощь. Дальнейшее лечение пострадавший будет проходить амбулаторно.

Также глава региона отметил, что у машины повреждены кузов, стекла и колеса.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта Гладков сообщил, что пострадавший при атаке украинского дрона замглавы администрации Грайворонского округа Вячеслав Радченко находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

28 марта ВСУ совершили пять атак с помощью беспилотников на энергообъекты в Белгородской области. В ночь на 29 марта украинский дрон атаковал город Строитель, обошлось без пострадавших.