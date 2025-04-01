Берлин, 1 апреля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. США должны согласовать сделку по украинским редкоземельным металлам с законодательной системой Евросоюза. Об этом 1 апреля заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе пресс-конференции.

По ее словам, у Европы уже есть соглашение с киевским режимом по редкоземельным металлам и любая новая сделка должна соответствовать законодательству союза.

«В конце концов, это наш европейский континент», — цитирует Бербок агентство Reuters.

При этом министр заявила, что переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта якобы «зашли в тупик».

Как передавало ИА Регнум, 24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев согласовали сделку по редкоземельным металлам и вскоре она будет подписано. Затем французская газета Le Monde написала, что глава киевского режима Владимир Зеленский оказался загнанным в угол из-за американского проекта соглашения по недрам, которое поставит под полный контроль США все крупные инвестиции в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины. Кроме того, газета The Washington Post отметила, что требования Вашингтона создают впечатление, будто Украина вела войну с США, проиграла и теперь должна выплачивать репарации. При этом со стороны Вашингтона не предполагается гарантий безопасности.

31 марта политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум рассказал, что Зеленский хочет сорвать сделку с США по редкоземельным металлам, так как она приведет к выборам на Украине, а главу киевского режима просто спишут в утиль или устранят как ненужного свидетеля. Политолог добавил, что теперь украинцам придется десятилетиями платить за ложные амбиции Зеленского и его команды, за срыв мирных переговоров в Стамбуле в обмен на оружие и деньги.