Вильнюс, 1 апреля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Четвертого пропавшего военных на учениях в Литве американского военного нашли мертвым. Об том 1 апреля сообщило командование американской армией в Европе и Африке.

«Четвертый солдат армии США, назначенный в боевую группу 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии, был найден мертвым недалеко от Пабраде в Литве», — говорится на сайте военного ведомства.

Личность военнослужащего не разглашают, пока о его смерти не сообщат родственникам. Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью выразил глубокую признательность литовским военным за помощь в поисковых работах.

«Мы опирались на них, и они, наряду с нашими польскими и эстонскими союзниками, нашими собственными моряками, летчиками и экспертами из инженерного корпуса позволили нам найти и вернуть домой наших солдат», — заявил Донахью.

Как передавало ИА Регнум, троих других пропавших военнослужащих нашли мертвыми 31 марта. Они были на бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88 Hercules, утонувшей в болоте.

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