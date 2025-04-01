Москва, 1 апреля, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве президента Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Егор Алеев/ТАСС Милорад Додик

«Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком», — гвоорится в сообщении.

Отмечается, что с российской стороны во встрече принял участие помощник главы государства Юрий Ушаков.

Как передавало ИА Регнум, Додик вечером 31 марта прибыл в Москву. Он опубликовал видео у стен Кремля и написал, что каждый визит в российскую столицу начинает с того, отдает долг памяти 28 млн русских людей, погибших в Великой Отечественной войне.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил Додика к одному году тюрьмы по делу о несоблюдении решений Верховного представителя по БиГ. Приговор, помимо лишения свободы, включает шесть лет запрета на осуществление политической деятельности.

В октябре 2024 года Додик на встрече с Путиным заявил о желании Республики Сербской участвовать в БРИКС. Он заверил, что обсудит этот вопрос на уровне всей страны и заручится поддержкой.