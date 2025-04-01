Орехово-Зуево, Московская область, 1 апреля, 2025, 19:00 — ИА Регнум. Мотоциклист в Орехово-Зуеве на огромной скорости сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, оба погибли. Об этом 1 апреля сообщает подмосковный главк МВД.

ДТП произошло около 15:20 мск на улице Северная. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как пешеход пытается перебежать дорогу в неположенном месте, однако на середине проезжей части его на высокой скорости сбивает водитель мотоцикла Honda.

От удара пешеход 1975-го года рождения пролетел несколько метров вдоль дороги, при этом 35-летний мотоциклист также вылетел из седла транспортного средства. Оба мужчины скончались до прибытия скорой помощи.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа прошлого года популярный мотопутешественник Василий Буров, пытаясь скрыться от полиции, сбил пенсионерку в центре Москвы.

Нарушитель, уходя от преследования, врезался в транспорт полицейского, затем въехал в припаркованное такси. А в Протопоповском переулке сбил пенсионерку. Пострадавшая была госпитализирована.