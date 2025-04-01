Москва, 1 апреля, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Объем инвестиций в экономику Москвы в 2024 году впервые превысил 8 трлн рублей. Об этом 1 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Агентство «Москва»

«В 2024 году объем инвестиций в экономику Москвы — малые, средние и крупные предприятия — вырос на 4,4% и впервые превысил 8 трлн рублей. На столицу пришлось свыше 20% от общего объема российских инвестиций», — написал он в своем блоге.

Правительство Москвы из указанной суммы инвестировало лишь 0,8 трлн рублей. Отмечается, что средства использовали для строительства жилья, метро, школ, больниц, спортивных комплексов и других объектов.

Более 35% (свыше 2,8 трлн рублей) вложили в приобретение машин и оборудования, определяющего уровень современной экономики. Были закуплены станки, приборы, компьютеры и множество других систем. 20% (свыше 1,5 трлн рублей) выделили для объектов интеллектуальной собственности, в частности современного программного обеспечения. Более 25% (свыше 2 трлн рублей) направили на строительство и реконструкцию нежилых зданий и сооружений. Еще 17% (1,4 трлн рублей) вложили в строительство жилой недвижимости.

По словам Собянина, инвестиции являются основным драйвером развития Москвы. Они гарантируют развитие экономики, создание новых рабочих мест и рост уровня жизни. Правительство Москвы будет и дальше создавать благоприятные условия для инвестиций, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце прошлого года Собянин обсудил с депутатами Мосгордумы проект развития столицы в ходе своего ежегодного отчета. По его словам, основная цель столицы — продолжать оставаться лучшим городом Земли. Он отметил, что за прошедшее время были успешно реализованы десятки проектов, благодаря которым Москва занимает второе место среди городских экономик мира.