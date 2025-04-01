Москва, 1 апреля, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Россия продолжает контакты с США по вопросу об урегулировании конфликта на Украине, и это очень сложный вопрос. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести новые пошлины на российскую нефть, если Москва не согласится на переговоры.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная», — отметил он в ходе брифинга.

Песков также отметил, что для решения этого вопроса требуется приложить немалые дополнительные усилия.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 30 марта заявил, что готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если сочтет Россию виновной в срыве сделки по урегулированию украинского кризиса. По его словам, пошлины на нефть в этом случае составят от 25 до 50%.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта отметил, что Запад ввел против страны уже 28 595 санкций. Глава государства при этом призвал не рассчитывать, что будет ослабление экономического давления. Ранее он заявил, что Россию хотели ослабить, вводя против нее ограничения, но получился обратный эффект.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ИА Регнум отметил, что угрозы Трампа ввести новые пошлины на российскую нефть не отличаются от его угроз другим странами. Но американский лидер в своих действиях учитывает то, какая будет ответная реакция, и он не всегда поступает так, как говорит.