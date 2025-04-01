Москва, 1 апреля, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ попросил участников рассказать о встрече с делегацией США по возобновлению Черноморской инициативы. Об этом 1 апреля сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

«Президент попросил рассказать о других направлениях работы с американцами, в том числе о том, что обсуждалось с 24 марта в Эр-Рияде, когда эксперты России и США встречались по вопросам оживления, возобновления, реанимации так называемой Черноморской инициативы, зерновой инициативы», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что в ходе переговоров в Эр-Рияде российская делегация высоко оценила готовность США способствовать ликвидации незаконно созданных преград на пути экспорта российской зерновой продукции и российских удобрений. Президент, по словам Лаврова, также положительно оценил инициативность американских коллег.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в ходе переговоров в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Уточнялось, что соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.

Министр финансов США Скотт Бессент допустил смягчение антироссийский санкций, в том числе подключение банков РФ к системе SWIFT, для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он предположил, что на повестке дня находятся все варианты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США обязались помочь в восстановлении доступа экспорта сельхозпродукции и удобрений из РФ на мировые рынки, а также в расширении доступа к платежным системам для проведения транзакций. Для этого необходимо снять санкционные ограничения с «Россельхозбанка» и других финансовых организаций, которые обеспечивают операции по международной торговле продовольствием и удобрениями, и подключить их к SWIFT, пояснила она.

Черноморская инициатива (известна также как «зерновая сделка») была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Сделка предполагала предоставление военными РФ транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля 2023 года, поскольку ни одно из её требований не было выполнено.