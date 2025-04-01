Москва, 1 апреля, 2025, 18:16 — ИА Регнум. Москва видит прогресс в вопросе нормализации работы посольств с Вашингтоном. Об этом 1 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

SHAWN THEW/ЕРА/ТАСС

«Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах», — рассказал министр в беседе с журналистами.

Отмечается, что Россия и США продолжают контактировать по телефону и видеосвязи насчет нормализации работы посольств. Лавров напомнил, что первая встреча прошла в Стамбуле, подготовка ко второй проходит сейчас. Он также подчеркнул, что Россия не была инициатором проблем в работе диппредставительств двух стран

«Еще администрация [44-го президента США Барака] Обамы активно отметилась на этом поприще… Мы только отвечали по законам взаимности, которые в дипломатии никто не отменял», — уточнил глава МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля прошли переговоры между делегациями Москвы и Вашингтона в Стамбуле, они продолжались более шести часов. Темой для обсуждения стала нормализация работы диппредставительств двух стран.

6 марта Александр Дарчиев был назначен послом в США по указу президента РФ Владимира Путина. 26 марта дипломат прибыл правительственным бортом в Вашингтон для дальнейшей работы в посольстве. Отмечалось, что ему предстоит предметно заняться вопросами возобновления авиасообщения между Россией и США, облегчением визовых процессов для россиян, а также возвращением в российскую собственность конфискованных Вашингтоном объектов.